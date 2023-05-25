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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير سلطة البابا غنوج

طريقة تحضير سلطة
طريقة تحضير سلطة البابا غنوج

تعد سلطة بابا غنوج من أكثر الأطباق الجانبية شهرة وشعبية فى كثير من الدول، ويمكن تناولها مع عدد كبير من الأطباق الرئيسية المختلفة.

ونقدم لكم طريقة عمل سلطة بابا غنوج بمذاق احترافي، وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني.

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المقادير لتحضير سلطة البابا غنوج

1 كيلو باذنجان رومي
2 معلقة طحينة
1 ثمرة فلفل أخضر
2 فص ثوم
¼ ثمرة فلفل حار
¼ كوب خل
1 معلقة صغيرة عصير ليمون (حسب الرغبة)
¼ معلقة شطة ملح وفلفل


الخطوات لتحضير سلطة البابا غنوج

1- ابدأي بشي الباذنجان بالقشر في الفرن حتى يصبح قالبه طريا.

2 - قومي بنزع القشر ثم ضعي الباذنجان مع الفلفل والثوم في الخلاط الكهربائي واضربيه جيدا إلى أن يصبح الخليط متجانسا. 

3 - أضيفي الطحينة والخل والتوابل وامزجيها جيدا. تذوقي سلطة البابا غنوج، وأضيفي المقادير المناسبة إلى أن يصبح طعمها مقبولا وقدمي.

4- يمكنك تزيين طبق البابا غنوج بحبات الرومان أو بزيت الزيتون أو بأوراق البقدونس.

الزيتون الباذنجان البابا غنوج الخطوات لتحضير سلطة البابا غنوج المقادير لتحضير سلطة البابا غنوج ​​​​​​​health

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