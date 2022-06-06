قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البابا غنوج .

طريقة عمل البابا غنوج:



المقادير:

– 1 باذنجانة كبيرة أو أكثر حسب الرغبة حوالي نصف كيلو

– ربع كوب طحينة سمسم



– 4 ملعقة كبيرة زبادي



– 3 فصوص ثوم مهروس



– عصير ليمون



– 2 ملعقة كبيرة زيت

رشة فلفل أسود



رشة كسبرة مطحونة



ورشه كمون

– ملح حسب الحاجة

بقدونس للتزين

طريقة التحضير:

1. قومي بشوي الباذنجان، حتى ينضج جيداً ويصبح طريّ جداً . فوق البوتجاز او في الفرن



2. عندما تنتهي من شويّ الباذنجان، اتركيه ليبرد و احفظيه في الثلاجة



– عندما يبرد الباذنجان المشوي أخرجي من الثلاجة فرغي الماء الزائد بالمصفاة

و سيزال القشر بسهولة معاكي

3. وفي وعاء ضعي كل المكونات الطحينية و الزبادي و الثوم وعصير الليمون

ورشه كمون ورشه فلفل اسود وممكن رشه كسبره مطحونة و رشه شطه او تقطعي قرن شطه حسب الطلب مع الباذنجان.



4. اهرسي الباذنجان بالهراسة جيدا. وأضيفيه لمزيج الطحينة وباقي المكونات وقلبي جيدا حتي يمتزج الخليط ونظبط الملح حسب الرغبة.



5. ضعي الخليط في سرفيز التقديم ورشي عليه رشه زيت ويزين برشه من البقدونس.



6. يفضل هذا النوع من السلطة ان يقدم بارد فعليكِ وضعه في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم.