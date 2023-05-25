بعد انتشارها في أمريكا.. معلومات صادمة عن حشرة البق

بعد واقعة غريبة في سجن مقاطعة فولتون بـ أمريكا تم العثور على رجل يدعى لاشون طومسون يبلغ من العمر 35عاما توفي في سجن أتلانتا بعد أن اكلته حشرات البق حيا وفقاً لمحاميه، ووفقا لموقع"Health digest"سوف نتعرف على أضرار حشرات البق على الإنسان وطرق الوقاية منها.

ما هي حشرات البق؟



هي حشرات صغيرة وبيضوية الشكل ذات لون مائل إلى البني المحمر، وطولها يتراوح ما بين 1-7 ملليمترات، وهي من الحشرات التي لا تحتوي على أجنحة، وتعتمد على الإنسان للتنقل من مكان إلى آخر، وتتغذى على دم الإنسان، والحيوان وخاصةً عند النوم، فهذه الحشرة تكون نشطة وقت الليل.



معلومات عن حشرات البق:

تعتبر البق أو العتة من الحشرات التي تنتشر في الحدائق والأماكن غير النظيفة وقليلة التهوية، وهي صغيرة الحجم ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتتغذى على امتصاص دم الحيوان والإنسان، ما يصيب الصحة العامة بالعديد من المشكلات الصحية عند التعرض لها، كالالتهابات الجلدية وحساسية الجهاز التنفسي.



أضرار حشرات البق على الإنسان:

حساسية الجهاز التنفسي.

- تهيج الأنسجة المخاطية في الأنف والرئتين.

- سيلان مستمر بالأنف.

- نزلات ربوية وشعبية حادة

طفح جلدي، كالإرتكاريا الحبيبية.

- حكة شديدة.

- احمرار الجلد.



علاج حشرات البق:

- مضادات لحساسية الجهاز التنفسي.

- الأدوية الموسعة للشعب الهوائية.

- أدوية لتعزيز الجهاز المناعي.

طرق الوقاية من حشرات البق:



- التهوية الجيدة للمنازل.

- تعريض مراتب ووسائد السرير لأشعة الشمس يوميًا.

- الحرص على غسل مفارش والبطاطين بشكل دوري.

- تنظيف جوانب الغرف والسجاد بواسطة المكانس الكهربائية.

-عند شراء الأثاث المستعمل، يجب التأكد من خلوه من بق الفراش.