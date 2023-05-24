"البق" يثير أزمة في نيويورك| ثورة في المدينة الأمريكية للقضاء على حشرة أزعجت الآلاف

"بق الفراش" حشرات صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للحمرة تمتص الدم وتزول لدغاتها دون علاج في غضون أسبوع أو أسبوعين، هذه هي الحشرة التي تحير الكثير من أبناء المجتمع الشرقي، وخصوصا في المناطق الريفية، ويظن البعض أنها آفة تضرب مجتمعاتنا فقط، ولكن إذا اطلعت على صحف بلاد العم سام، لوجدت أنك لست الوحيد في العالم التي يعاني منها.

ففي أحد أعظم مدن العالم، وداخل منازل نيويورك أصبحت تلك الحشرة أزمة يبحث الجميع عن حل لها، حتى وصل الأمر إلى انتشار مقاطع فيديو على برنامج "تيك توك"، ليعلم الأمريكان كيفية مواجهة هذا المخلوق؟، وهنا كان حديث محل اهتمام الصحف الأمريكية، وتم الاستعانة بخبراء الحشرات لإبداء رأيهم في مواجهة تلك الحشرة، وهنا نرصد حصيلة تلك الآراء.

أريكة على الرصيف لمدة أسبوعين .. محاولة قتل للبق

في تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، رصدت فيه قيام مستخدم TikTok بإعادة تأهيل أريكة من الرصيف، وتظهر لقطة الشاشة الشخص وهو يجد أريكة زرقاء في أحد شوارع مدينة نيويورك، حيث أثار الفيديو تساؤلات حول ما إذا كانت الأريكة تحتوي على بق الفراش، وقام بإعادة تأهيلها لاستخدامها في شقتها، حيث سارع البعض إلى الإشارة إلى مشكلة صغيرة واحدة: قد يكون بها، وهي بق الفراش.

وقد شارك المستخدم، لقطات له هو وعائلته، وهم ينظفون الأريكة، وقال في فيديو للمتابعة إنه ترك الأريكة في مكان عمل والده لمدة أسبوعين قبل أن يأخذها إلى المنزل، وهنا كان التسائل، هل تلك المدة كافية لقتل البق جوعا، أم أنه يتغذى على أشياء أخرى، أم لديه قدرة خاصة للتعايش في تلك الظروف، وهذا كان مثار جدل على برنامج التواصل الاجتماعي بأمريكا.

الزواحف المخيفة مازالت مختبئة بالأريكة

"إذا كان هناك بق الفراش، لكنا قد رأينا ذلك"، هكذا قال صاحب الأريكة ولكن عبر البعض عن قلقه من أن الزواحف المخيفة لا تزال مختبئة داخل الأريكة الزرقاء الحديثة، وأجاب أحد المستخدمين، أنه اتضح، إذا حصلت على قطعة أثاث مستعملة بها بق الفراش، فقد لا يكون التنظيف الشامل والوقت كافيين لإزالة تلك الحشرات تمامًا من أثاثك.

وهنا يحسم الأمر جيم فريدريكس، نائب الرئيس الأول في الرابطة الوطنية لإدارة الآفات، وقال لـ NPR: "في رأيي، قد لا يكون الأمر يستحق المخاطرة بالمكوث تلك الفترة بالشارع، فبادئ ذي بدء، قد يكون من الصعب اكتشاف البق، وقد تؤدي الإصابات الكبيرة إلى وضع الكثير من الحشرات الماصة للدم البيض، ولكن يصعب رؤية البيض أو بق الفراش الحوري حديثًا، وقد تكون أيضًا مستلقية في مناطق مخفية من قطعة أثاث، مثل اللحامات أو الشقوق أو حتى الداخل.

حكايتي مع البق .. هكذا تفاعل آخرون

ومع تفاعل رواد التيكتوك مع القصة، روى أحد الأمريكان قصته مع البق والتي بدأت في سبيعينيات القرن الماضي، حيث قال عالم حشرات يُدعى هارولد هارلان، إنه وجد في السبعينيات بعض البق في ثكنات الجيش في فورت ديكس، بولاية نيوجيرسي وكانت نادرة جدًا في ذلك الوقت لدرجة أنه لم يرها شخصيًا من قبل واعتقد أنها مثيرة للاهتمام حقًا، لذلك كانت مهمته التخلص منهم، لكنه أراد أيضًا دراستهم بشكل أكبر، لذلك جمع بضع مئات منها وأخذهم إلى المنزل، ولقد مر أكثر من 40 عامًا ولا يزال يعاني من هذه البق.

ويكمل قصته قائلا: "ذهبت إلى واشنطن وجلست في مكتبي، ولقد أحضرت بعض البق، ولكنني نوعًا ما تنفست على الجزء العلوي من المنزل وهنا كانت الكارثة حيث صعدوا على الفور متيقظين من أنفاسي، وعندما أبعدته عني، كانت أصابعي على جانبي هذه الجرة وبدأت تتجمع حيث كانت أطراف أصابعي تلامس الجرة ، منجذبة إلى حرارة جسدي، وكان الأمر مزعجًا للغاية مجرد مشاهدتهم تتحرك استجابةً لوجودي".

المكنسة الكهربائية ليست كافية .. وتغيير الغرفة لن يجدي

ويعود الحديث عن أريكة نيويورك، حيث تذكر الصحيفة الأمريكية، أنه في المستويات المنخفضة، يصعب أحيانًا اكتشاف بق الفراش، وبالتالي قد لا تدرك حتى أن لديك مشكلة بق الفراش حتى يتحول البق الذي أحضرته مع تلك الأريكة إلى نوع من التفشي الكامل، وربما حتى في غرف متعددة، ويقول فريدريكس، وهو أيضًا عالم حشرات معتمد من مجلس الإدارة، إنه من الممكن إخراج بق الفراش من قطعة أثاث مستعملة بالمكنسة الكهربائية والبخار والتنظيف الشامل، لكن إذا تركت القليل فقط، فقد تكون هنا المشكلة.

"إذا كان هناك مائة بق فراش على هذه الأريكة وقتلت 90٪ ، فلا يزال لديك 10 بق الفراش، وهذا يكفي لبدء انتشار جديد"، ويكمل فريدريكس حديثه: "بعض الأشخاص الذين يجدون بق الفراش في أسرتهم يعتقدون أنه يمكنهم فقط النوم على الأريكة لفترة من الوقت، لكن بق الفراش يمكنه المشي وسيتبعك إلى غرفة أخرى".

سكون بدون طعام 6 أشهر .. هكذا طبيعة مصاصي الدماء

ويبدو أن فكرة نسيان قطعة الأثاث لفترة من الوقت لمحاولة انتظار تطوعهم بالخارج لن ينجح أيضًا، لأن بق الفراش - الذي يشار إليه باسم "مصاصو الدماء الصغار بستة أرجل" - يدخل في حالة سكون في غياب الطعام، وقال خبير الحشرات: "من المعروف أن بق الفراش قادر على العيش لأكثر من ستة أشهر دون وجبة دم، لذا بمحاولة تجويع البق ، فإن ما ينتهي بك الأمر هو مجرد بق جائع حقًا عندما تعود إلى تلك البقعة".

ويقول فريدريكس، إنه قد يكون من الأفضل تخطي قطعة الأثاث المستعملة، ولكن إذا كان يجب عليك الحصول عليها، فهو يوصي بتوخي الحذر الشديد واستدعاء خبير مكافحة الآفات، لأنها إذا دخلت المنزل تلك الحشرات فإنها تتفشى وتستوطن البيت والفراش، وهنا تكون الكارثة أكبر من أريكة، وذلك على حسب ما جاء بالصحيفة الأمريكية.

هل للبق دور في نقل الأمراض؟

ومن المعروف عن بق الفراش أنه لا ينشر أي مرض، ولكن يمكن أن يسبب تفاعلا تحسسيا أو تفاعلا جلديا شديدا لدى بعض الأشخاص، وهو يشبه حجم بق الفراش بذرة التفاح تقريبا، ويتخفى في شقوق وفتحات المراتب والأسرة وألواحها الأمامية لها وإطاراتها والأشياء الأخرى المحيطة بها ويخرج ليلًا ليتغذى على دماء الإنسان (المضيف المفضل لبق الفراش)، ويزداد خطر الإصابة بلدغات بق الفراش إذا كنت تقضي وقتا في الأماكن التي يتردد عليها الضيوف للنوم ليلا، مثل الفنادق أو المستشفيات أو الملاجئ أو أماكن الإيواء.

وتشبه أعراض لدغات بق الفِراش أعراض لدغات الحشرات والطفح الجلدي الأخرى، ومن الخصائص المعتادة للدغات بق الفراش، ظهور بقع ملتهبة، غالبا ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط، وكذلك فهي مثيرة للحكة، وقد تظهر على الوجه والرقبة والذراعين واليدين، ولا يظهر على بعض الأشخاص أي رد فعل تحسسي للدغات بق الفِراش، فيما يواجه البعض الآخر رد فعل تحسسيًا قد يشمل الحكة الشديدة أو ظهور بثور أو طفح جلدي، وإذا شعرت بتفاعلات تحسسية أو تفاعلات شديدة في الجلد نتيجة للدغات بق الفراش، فاستشر طبيبك لتلقي العلاج المتخصص.