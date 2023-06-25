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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بظهر من الجلد.. موبايل Realme الجديد يتصدر نسب المبيعات بين الهواتف المتوسطة

بظهر من الجلد..موبايل
بظهر من الجلد..موبايل Realme الجديد مكسر الدنيا.. بسعر رخيص

حققت سلسلة ريلمي Realme 11 Pro شعبية كبيرة كهاتف ذكي من فئة المتوسطة، حيث حققت مبيعات ملحوظة في غضون أيام قليلة من إطلاقها.

لقد لفت تصميم الجهاز الفاخر انتباه العملاء. ومن أجل ضمان تجربة برمجية فاخرة مماثلة، بدأت Realme في إطلاق تحديث لـ Realme 11 Pro 5G، بهدف تحسين أدائه وتجربة المستخدم.

وأطلقت Realme تحديثًا جديدًا، يحمل رقم إصدار واجهة المستخدم RMX3771_13.1.0.523(EX01)، لـ Realme 11 Pro 5G، مع التركيز على تحسين تجربة البرمجيات بشكل عام. يعالج التحديث العديد من المشكلات والأخطاء، ويحسّن استقرار النظام.

 ويتضمن تحسينًا كبيرًا في حل مشكلة التوقف التي يعاني منها الفيديوهات بدقة 4K على YouTube في الإصدار السابق. بالإضافة إلى ذلك، قامت Realme بتحسين سرعة ونسبة نجاح فتح الجهاز عن طريق بصمة الإصبع، مما يعزز ميزات الأمان الخاصة بالجهاز. كما يتضمن التحديث جهودًا لتقليل استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، مما يحسن عمر بطارية Realme 11 Pro.

كما ركزت Realme أيضًا على تحسينات الكاميرا في هذا التحديث. يقوم بتحسين وضوح وتكاثر الألوان في بعض المشاهد، بهدف توفير تجربة تصوير محسنة للمستخدمين. يمكنك التحقق من القائمة الكاملة للتغييرات في التحديث أدناه.

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Realme RMX3771_13.1.0.523(EX01) قائمة التغييرات للتحديث
 

【النظام】

● يحسّن سلاسة النظام

● يحسّن استقرار النظام

● يحسّن مشكلة تجمد فيديو 4K على YouTube

● يحسّن سرعة فتح الجهاز عن طريق بصمة الإصبع ونسبة نجاح فتح الجهاز

● يحسّن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

● يصلح مشكلة النوافذ المنبثقة المتكررة 

● يصلح الاضطراب في واجهة المكالمات الواردة

● يصلح بعض المشاكل الأخرى المعروفة

【الكاميرا】

● يحسّن وضوح بعض المشاهد

● يحسّن تكاثر الألوان في بعض المشاهد

● يصلح بعض المشاكل الأخرى المعروفة

【الشبكة】

● يحسّن مشكلات عدم الاستقرار في المكالمات والإشارة وبيانات الاتصال

يمكنك التوقع باستلام هذا التحديث على أجهزة Realme 11 Pro 5G الخاصة بك خلال الأيام القادمة.

Realme Realme 11 Pro ريلمي Realme 11 Pro 5G YouTube

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