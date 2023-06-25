الأمم المتحدة تشدد على ضرورة توفير ممر آمن للفارين من القتال في السودان

أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان رافينا شامداساني، ضرورة توفير ممر آمن للفارين من القتال في منطقة "الجنينة" بولاية غرب دارفور بالسودان.. مطالبة ميليشيا الدعم السريع بالتوقف عن استهداف هؤلاء الفارين من الصراع.



وأعربت شامداساني - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - عن القلق البالغ بشأن عمليات القتل المروعة، واستهداف مجموعات من المدنيين.. داعية الدعم السريع إلى إدانة ووقف قتل الفارين من الجنينة وأعمال العنف الأخرى.



وشددت المتحدثة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل والعنف.. وقالت "إن منطقة الجنينة أصبحت مكانا لا يمكن العيش فيه، وأن البنية التحتية دُمرت فيها.. فيما يتواصل منع وصول المساعدات الإنسانية"، كما حثت على إقامة ممر إنساني على الفور بين الجنينة وتشاد، وممر آمن للمدنيين للخروج من المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية.