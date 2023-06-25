السبب في الجلطات.. كل ما تريد تعرفه عن انسداد الدعامات القلبية

كتب الدكتور محسن عطية، استشاري الباطنة، على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، منشورا عن سبب انسداد الدعامات القلبية.

وقال “عطية”، في منشوره، “يرجع انسداد الدعامات القلبية إلى تكون جلطات دموية على الدعامة، وهذا أكثر شيوعاً فى الدعامة العادية، والسبب الآخر هو نمو الأنسجة الغشائية على الدعامة، وهذا يحدث أيضاً فى الدعامة العادية”.

وأوضح استشاري الباطنة، "أن الدعامة الدوائية فإن غلاف الأدوية الموجود على الدعامة يعمل على منع نمو الطبقة الغشائية على دعامة القلب، وبالتالي الحد من نسبة انسداد دعامة القلب".

*أعراض انسداد الدعامات القلبية:

١- الم الصدر مع المجهود

٢- ضيق التنفس يحدث أيضا مع المجهود

٣- خفقان القلب

٤- الاغماء وفقدان الوعى

٥- عدم انتظام ضربات القلب

٦- تورم القدمين والكاحلين

٧- فى الحالات المتقدمة يحدث انتفاخ البطن وارتفاع ضغط الدم والسعال المستمر وفقدان الشهية.

* اسباب انسداد الدعامات القلبية:

١- التدخين

٢- ارتفاع ضغط الدم

٣- تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم

٤- ارتفاع مستوى السكر

٥- السمنة

٦- ارتفاع نسبة الكوليسترول

٧- نمط الحياة الخامل

*تشخيص انسداد الدعامات القلبية:

١- رسم القلب

٢- الأشعة فوق الصوتية الايكو

٣- تصوير القلب بالأشعة السينية

٤- تصوير القلب بالأشعة المقطعية

٥- القسطرة القلبية

*علاج انسداد دعامات القلب:

١- الأسبرين

٢- الأدوية المانعة التجلط : تستخدم لمدة شهر مع الدعامات المعدنية ولمدة عام مع الدعامات الدوائية

٣- أدوية علاج الكوليسترول المرتفع

*الوقاية من انسداد الدعامات القلبية:

١- الحفاظ على الوزن الصحى

٢- الحد من تناول الكافيين

٣- الحصول على قسط كاف من النوم

٤- تجنب الأطعمة الدسمة والدهون

٥- التحكم فى مستوى السكر والضغط والكوليسترول

٦- الالتزام بالأدوية التى يحددها الطبيب

٧- ممارسة الرياضة المناسبة تحت إشراف الطبيب المعالج

