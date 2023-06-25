النيل للمجمعات الاستهلاكية: 150 ذبيحة يوميا وإقبال كثيف بسبب الجودة والسعر.. فيديو

كشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قائلا إن الشركة تستعد بتوفير اللحوم بجميع أنواعها.

وقال “أبو مندور”: “ربنا كرمنا وفيه كثافة على الشراء من المجمعات الاستهلاكية في 313 فرعا في القاهرة والجيزة”.

وأضاف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر "، المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أنه تم توفير اللحوم السوداني والكبدة السوداني بسعر 195 جنيها للكيلو.

وتابع: "كل يوم عندنا 150 ذبيحة، وبدأنا منذ أسبوع في موسم بيع اللحوم".

وأوضح أن مصر استقبلت 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، وتم حجزها في الحجر الصحي، وهي رصيد الدولة من اللحوم لـ 6 أشهر ، ورصيد أمن للدولة ضد المخاطر، حتى لا يشعر المواطن بأي نقص في الاحتياج، وثبات الأسعار لمدة أطول.

وأشار إلى أنه تم طرح لحوم ضاني مبردة بسعر 250 جنيها للكيلو د، وتم طرح لحوم مجمدة برازيلي بكميات أكثر من 500 طن وبأجود نوع، وبسعر 160 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن كثافة الطلب على المجمعات الاستهلاكية سببها الإشراف البيطري، والأصناف ذات الجودة العالية.