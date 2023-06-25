كمية تكفي لـ 6 أشهر.. المجمعات الاستهلاكية تعلن أسعار لحوم عيد الأضحى

قال المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين تقوم بمجهود كبير جدا من أجل توفير كميات كبيرة جدا من اللحوم بعدة أنواع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابع عادل رشدي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "بيزنس"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد 2”: أولا اللحوم السوداني نستقدم في اليوم الواحد حوالي بين 120 رأس إلى 150 رأس ماشية يتم توزيعها على المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل وسعر الكيلو 195 جنيها.

وأضاف أن النوع الثاني خرفان ضاني مذبوحة، نضخ يوميا حوالي 250 ذبيحة يتراوح وزن الخروف ما بين 12 إلى 14 كيلو بسعر 250 جنيها للكيلو.