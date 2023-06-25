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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمنع استغلال الركاب|طلب إحاطة للحكومة لتشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع العيد

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدّم النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول تشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال النائب شحاته أبو زيد، في طلبه: مع اقتراب أيام العيد تزدحم مواقف السيارات وذلك لإقبال العديد من المواطنين على السفر لبلادهم؛ الأمر الذي يستغله بعض السائقين ويقومون باستغلال المواطنين عن طريق زيادة تعريف الركوب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محاولات استغلال السائقين لرفع تعريفة الركوب يمكن ردعها عن طريق قيام الحكومة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين.

وتابع: قانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، جرم كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للسائقين المخالفين  حيث نصت المادة 70 من القانون على أنه :"يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لهم".

عيد الأضحى مجلس النواب الحكومة تحيا مصر

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