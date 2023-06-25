محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات مدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمدينة بنها تفقد خلالها عدد من المشروعات الجاري إنشاؤها لدفع الأعمال وتذليل المعوقات حيث تفقد مشروع إنشاء ممشي أهل مصر بكورنيش النيل ومشروع إنشاء 2 سلم كهربائي علي كوبري السكة الحديد ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا ورصف وتطوير كوبري المصنع الحربي وتفقد مشروع تطوير ميدان مفارق الزقازيق بمدخل بنها الجنوبي.



واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلُغ طوله 550 مترا، تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وتنتهي عند نادي الشرطة، وتُنفذ على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وجاري عمل الصبات الخرسانية وتركيب البلاط الخرساني بالأسور وعمل مدخل لمعدية الركاب ببطا.

وأكد المحافظ على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين خلال عيد المحافظة القومي ليكون متنفساً جديداً لهم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وسيكون بعرض 10 أمتار، ومزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة.

وتقوم المحافظة بإنشاء المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل على مستوى الجمهورية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستجدات أعمال إنشاء سلم كهربائي بديل للخرسانية بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وتابع المحافظ أعمال التركيبات حيث تم الانتهاء من تركيب السلالم وجاري أعمال التوصيلات الكهربائية والفنية للمصعد وسيتم تشغيله أمام المواطنين خلال أيام بوجود شركة متخصصة للأمن والصيانة حفاظا عليه من الاستعمال العشوائي ولضمان إتمام عملية الصيانة اللازمة بشكل دوري لضمان العمل بالكفاءة المطلوبة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف كوبري المصنع الحربي ضمن أعمال تطوير وتجديد شارع فريد ندا حيث وجه المحافظ بمراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف والعمل علي تيسير الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

واختتم المحافظ بتفقد أعمال تطوير ميدان بنها الجنوبي عند مفارق الزقازيق والذي تم الانتهاء من إنشاء ميدان حضاري ووضع علم مصر عليه ليصبح المدخل أحد المداخل المتميزة لمدينة بنها كما وجه المحافظ خلال الجولة باستمرار أعمال النظافة بالمنطقة ودهان البلدورات الموجودة علي جانبي الطريق.