مقرر الثقافة والهوية بالحوار الوطني: فهم المصريين استراتيجية الإخوان بسرعة أدهشني.. فيديو

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إن الهوية المصرية لها شكل وطابع خاص إلى جانب احتياج المصريين للدين والتدين، مشيرا إلى أن الإخوان لم يكن لديهم مفهوم "مصر" في استراتيجيتهم قبل 30 يونيو، وليست لديهم قومية عربية.

وأضاف الدكتور أحمد مجاهد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن الإخوان لديهم فكرة الأممية لا تتعارض مع فكرية الوطنية، مثلما تعرضت مصر لبعض الألفاظ من الجماعة لبيان نظرتهم لها غير الهامة.

وتابع: “وعي المصريين في 30 يونيو أبهرني، لأنهم أدركوا بسرعة شديدة جدا أن الجماعة الإخوانية فصيل سياسي وليس تيارا دينيا”.

وأشار إلى أن دور المثقف هو الشعور بوعي الجمع والوقوف وراء الشعب، وتشجيعه للشعب على التعبير عن هويته.

وأوضح أن العدالة الثقافية وملء الفراغ الموجود في الريف والقرى البعيدة أمر هام حتى لا يشغله الفكر المتطرف مرة أخرى.