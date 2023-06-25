وزارة العمل: ندوة لتوعية العمال بالمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل ببني سويف

نظمت مديرية العمل ببنى سويف، ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين ، بتنظيم من إدارة الرعاية بالمديرية ، وذلك في مقر مصنع "ايميسا لصناعة الملابس الجاهزة" حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بالمنشأت بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج .

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببني سويف، في تقريره للوزارة، أن الندوة ناقشت أحكام قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعى الثقافى فى شتى ميادين العمل .

وذلك بحضور حمدى عزب مدير منطقة عمل بنى سويف والدكتورة سمر محمد الجبالى مديرية الصحة ، وسحر محمد محمد إدارة الرعايه، وناديه محمد بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، ومسئلولي الموادر البشرية بالمصنع: مصطفى جمال وعمرو أحمد .