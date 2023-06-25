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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد محلية النواب يتفقد عددا من المنشآت الترفيهية بالسويس

وفد محلية النواب
وفد محلية النواب يتفقد عدد من المنشآت الترفيهية

قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تفقد عددا من المنشآت الترفيهية بينها أرض البحيرة بمحافظة السويس، والتي تبلغ مساحتها ١٢ فدانا، والتي من المقرر أن يقام عليها مشروع استثماري فندقي.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن هذه الأرض كانت كافيهات عشوائية وبدون ترخيص وتم هدمها، خصوصا بعد انتشار بعض أعمال بيع المخدرات وغيرها.

وقام وفد اللجنة برفقة عددا من القيادات التنفيذية بمحافظة السويس، بتفقد عددا من المنشآت السياحية والترفيهية بينها شاطئ السوايسة، شاطئ سويز سي فيو، الحديقة الفرنساوي، ممشى أهل السويس، وممشى النخيل.

وأشاد أعضاء الوفد البرلماني، بجهود المحافظة في استغلال الموارد على النحو الأمثل، وكذلك توفير متنفس للمواطنين.

واستمع الوفد البرلماني للمواطنين، بشأن التغيير التي شهدته عددا من المناطق، لاسيما التطورات التي شهدها ممشى أهل السويس.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنشآت الترفيهية السويس أرض البحيرة

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