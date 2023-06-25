الإعلان خلال ساعات.. صفقة الزمالك الأولى بالميركاتو الصيفي

حسم فريق الزمالك، أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الزمالك إلى الاستعداد للموسم المقبل بتدعيم صفوف الفريق والتعاقد من أكثر من لاعب سوبر في أكثر من مركز، خاصة على صعيد الهجوم.

وبالفعل تحركت إدارة الأبيض خلال الفترة الأخيرة لحسم أكثر من صفقة، استعدادا للموسم المقبل، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين والاستغناء عنهم بنهاية الموسم الحالي.

أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الصيفي

تعاقد الزمالك مع اللاعب أحمد ميهوب حارس مرمى فريق المحلة، وذلك من أجل دعم حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل في ظل غموض مصير محمد عواد.

سهام صالح تحدثت عبر برنامجها التليفزيوني الكلاسيكو على قناة dmc عن تفاصيل الصفقة، حيث أكدت حصول الزمالك على توقيع أحمد ميهوب لمدة أربعة سنوات والإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

ويعتبر حارس المحلة من بين الأسماء التي ارتبطت بالزمالك خلال الفترة الماضية، في انتظار حسم مصير تلك الصفقة بشكل رسمي.

صفقات الزمالك بالميركاتو الصيفي

بدوره فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجآت جديدة عن صفقات الزمالك في الموسم الجديد، مشيرًا إلي أن الفارس الأبيض يسعى للتعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة المميزة.

وكتب مهيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "بعيدا عن كل ما يقال وينشر.. أحمد ميهوب حارس غزل المحلة .. محمد حمدي ظهير إنبي . محمد هلال.. أحمد عادل ميسي..أحمد أيمن منصور.. محمود حمادة".

وأضاف: "تلك الأسماء التي يرغب الزمالك في التعاقد معها ويتحرك لحسمها فعليا.. بجانب ثنائي أجنبي مميز".

صفقة سوبر داخل الزمالك

في سياق متصل كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك، منذ أيام عن سفر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، للتعاقد مع صفقة مميزة.

وفجر خالد الغندور عضو اللجنة الفنية في الزمالك، مفاجأة في وقت سابق بتأكيده نية نادي الزمالك في التعاقد مع صفقة سوبر مميزة في الموسم الجديد.

على الجانب الآخر نفى أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك وجود صفقة “قرن” جديدة في الزمالك، مشيرًا إلي أن الأسماء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية من أجل التعاقد معها غير صحيحة.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز في مبارته الأخيرة على فاركو في كأس مصر 3-1، وتأهل الى ربع نهائي البطولة لمواجهة فريق المقاولون العرب

مباراة ربع نهائي الكأس أمام المقاولون العرب سوف تكون في الرابع من يوليو المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.