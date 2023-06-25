هل نجح أوسوريو في تغيير شكل فريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة؟|ناقد رياضي يوضح

أكد محمد عصام الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك بدأ في تحقيق نتائج ايجابية، مع المدير الفني للفريق أوسوريو، مشيرا إلى أنه بدأت بصمته في الوضوح بشكل إيجابي ونجح في تحقيق الفوز في 3 لقاءات والتعادل في لقاءين وخسارة لقاء.

وقال محمد عصام، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فرح سعيد”، أن هناك لاعبين في الزمالك يرغبون في الرحيل عن الفريق، ورأينا سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز لمدة 4 سنوات.

وتابع الناقد الرياضي محمد عصام، أن نادي الزمالك كبير، واتمنى أن يعود للمنافسة بشكل قوي، ولكن المشاكل الإدارية للفريق تؤثر على الأداء.

على رأسهم أحمد فتوح

وأشار محمد عصام إلى أن نادي الزمالك يحتاج إلى تدعيم في خط الدفاع والهجوم، إضافة إلى التجديد لنجوم الفريق على رأسهم أحمد فتوح.