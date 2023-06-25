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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتزاله.. إنجازات تزين مسيرة "هتلر" قائد كوماندوز الزمالك

محمد رمضان هتلر
محمد رمضان "هتلر"

بعد مسيرة عظيمة مع فريق اليد بنادي الزمالك، قرر محمد رمضان “هتلر”، إنهاء مشواره مكتفيا بما حققه من إنجازات مع القلعة البيضاء ونيل الشرف الأعظم بارتداء قميص منتخب مصر.

“هتلر” لن يبتعد عن كرة اليد “التي هي شغفه منذ الطفولة” بعد اعتزاله، إذ قرر الاتجاه للتدريب بحثا عن تسطير تاريخ ذهبي جديد.

وكتب هتلر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" بعد استخارة الله عز وجل وبعد تفكير كبير وبهدوء وعدم تسرع فى اتخاذ أصعب قرار لأى رياضي بيحب لعبته وبيلعب من قلبه وكان حلمه من طفولته أنه يبقى لاعبا فى نادى الزمالك ولمنتخب مصر وده كان حلمى اللي بنام وأقوم بيه وعايش عشانه فقد قررت اعتزال اللعب".

أضاف:" سأبدأ رحلة جديدة وهى التدريب أسال الله التوفيق وأسالكم الدعاء".

واختتم:" بجد هيوحشنى اللعب وسط  زمايلى وأخواتي لفريق الكوماندوز واللي اتشرفت باللعب معاهم  وهيوحشنى أعظم جمهور فى الدنيا لأعظم نادى فى الدنيا ومن اليوم هكون واحد منكم".

 

ألقاب تزين مسيرة “هتلر” مع الزمالك:

 

محمد رمضان واحدا من أساطير نادي الزمالك وثاني قائد للكوماندوز بعد أحمد الأحمر،  إذ حقق “هتلر” جميع الألقاب المحلية والإفريقية الممكنة خلال تواجده داخل جدران القلعة البيضاء.

فاز هتلر مع نادي الزمالك بـ 29 لقبا، و هي: الدوري المصري (7 مرات)، وكأس السوبر المصري (4)، وكأس مصر (3)، ودوري أبطال إفريقيا (4)، وكأس الكوس الإفريقية (5)، والسوبر الإفريقي (5)، وسوبر دوري المحترفين (مرة).

وسبق وأن اعتزل هتلر نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتراجع قراره ويعود للمشاركة لمدة موسم واحد مع نادي الزمالك، ساهم خلاله في حصد الفريق كأس السوبر المصرية وبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس.

 

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