حجازي يوجه بتوفير وسائل التهوية في لجان امتحانات الثانوية العامة لراحة الطلاب

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وقد رافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الزيارة التفقدية، ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وتأكد الدكتور رضا حجازي من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وردًا على استفسار لأحد الطلاب حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الامتحانات بمدرسة السويس الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أدائهن فى الامتحان، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير وسائل التهوية في اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس يبلغ 3851 طالبا وطالبة، من بينهم 1269 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و2400 طالب وطالبة بالشعبة العلمية في 15 لجنة أساسية و199 لجنة فرعية.

وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم

وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم

وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم

وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم