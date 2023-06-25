عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حجازي يوجه بتوفير وسائل التهوية في لجان امتحانات الثانوية العامة لراحة الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وقد رافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الزيارة التفقدية، ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وتأكد الدكتور رضا حجازي من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة. 

ووجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وردًا على استفسار لأحد الطلاب حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الامتحانات بمدرسة السويس الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أدائهن فى الامتحان، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير وسائل التهوية في اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس يبلغ 3851 طالبا وطالبة، من بينهم 1269 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و2400 طالب وطالبة بالشعبة العلمية في 15 لجنة أساسية و199 لجنة فرعية.

وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
وزير التربية والتعليم في لجان الثانوية العامة اليوم
الثانوية وزير التربية والتعليم حجازي رضا حجازى التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

الأهلي يكسب مواجهة “تجديد العقود”| كواليس توقيع ثلاثي الفريق.. “المخيف" يقترب.. وكولر ”في السكة"

ادعوا لبابا .. طارق النهري على سرير المستشفى

ترشيحاتنا

منعرج خطير| سيف جعفر يواجه الإيقاف.. الزمالك مهدد بالحرمان من القيد.. وبيراميدز يترقب

لتفادي أعطال العيد.. هذه الخطوات يمكن أن تفعلها بنفسك| تفاصيل

طريقة عمل الكبدة البلدي

يوم التروية .. سبب تسميته وأهم الأعمال التي يقوم بها الحاج

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي بأطفيح

تستوعب 250 ألف راكب يوميا.. مميزات كبيرة لمحطة بشتيل الجديدة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

الفرق كبير.. صور رضوى الشربيني وياسمين عز بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

مش هتتعرض للخطر أبدا.. جمال شعبان ينشر نصائح لمرضي الضغط المرتفع

فيديو

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ