مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي بأطفيح

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 8 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبيّن أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 8 آخرين.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات