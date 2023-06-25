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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السقطي: يجب وضع خطة لتوسيع قاعدة التصنيع متناهى الصغر بين الشباب

صدى البلد

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الحكومة بسرعة تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى  بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للتعاقد مع استشارى عالمى لوضع استراتيجية جديدة  للاستثمار فى مصر .

وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، على أهمية  التركيز  على تحسين بيئة الاستثمار الصناعى لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي فى هذا القطاع للاستفادة من أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم . 

 

وأضاف أن استراتيجية الاستثمار الصناعى لابد وان تتضمن  رؤية واضحة لما يجب أن تركز عليه مصر فى التصنيع باستغلال الميزات التنافسية لها ومايحتاجه السوق المحلى  خلال الفترة القادمة  حتى يمكن العمل بمبدأ الانتاج الضخم منخفض التكاليف ، والذى يمكنها من إحلال الواردات وغزو الأسواق العالمية بأسعار تنافسية خاصة فى ظل انخفاض قيمة العملة . 

وقال السقطى أنه يجب تشجيع الشباب على الانتاج و التصنيع متناهى الصغر  من خلال إتاحة الماكينات اللازمة لهم بالتقسيط للعمل بها حتى لو داخل بيوتهم  مشيرا الى أن تكنولوجيات الماكينات الصناعية الجديدة للمنتجات الصغيرة  أصبحت صغيرة الحجم غير مستهلكة للطاقة وبالتالى فان السماح بالعمل بها داخل المنازل وخاصة فى الأرياف لن يكون له تأثير سئ على البيئة او البنية التحتية للمنازل  . 

وأكد السقطى أن الاتحاد  على إستعداد كامل على التعاون مع الحكومة فى اختيار نوع الماكينات المناسب للشباب وجمع المنتجات منهم  وتوزيعها على المصانع او كبار الموردين للسوق المحلى والمصدرين للبدء فى توسيع قاعد التصنيع متناهى الصغر فى مصر . 

وأضاف أنه يجب العودة لإحياء مشروعات ماكينات التريكو والجاموسة العشر وغيرها من وسائل الانتاج التى كانت متاحة  للمرأة المعيلة ولكن مع زيادة  التركيز  على فئة الشباب وتزويدهم بالتكنولوجيات اللازمة للمنتجات التى يحتاجها السوق مع التركيز على خطة تسويقية لمنتجاتهم فى كافة أنحاء الجمهورية.

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة مؤسسات التمويل الدولية الاستثمار الصناعي

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