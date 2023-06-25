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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادي دجلة يتوّج بالدوري في الإسكواش وسباقات السرعة ويفوز بكأس مصر للسباحة البارالمبية

وادى دجلة
وادى دجلة

توّج لاعبو أندية وادى دجلة، ببطولات محلية كبرى في ألعاب الإسكواش، والشطرنج، والسباحة البارالمبية، وكرة السلة، كما حققوا 39 ميدالية متنوعة بلعبتي الجمباز الإيقاعي والفني، يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة "وادى دجلة" في توفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير مستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا بصفة مستمرة، للحفاظ على الصدارة بمنصات التتويج.

البداية من فوز لاعبي الإسكواش بأندية وادى دجلة، ببطولة الدوري، للعام السابع على التوالي، وذلك بعد فوز الفريق بالدرع العام لمراحل "الناشئين والناشئات"، وعمومي "رجال وسيدات"، ونفس الأمر نجح فريق سباقات السرعة بالفوز بالدوري للعام التاسع على التوالي، وتوج فريق كرة السلة تحت 14 سنة بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة منطقة الجيزة.

حققت بطلات الشطرنج بطولة الناشئين الدولية الكلاسيك المؤهلة لأفريقيا بعد فوز اللاعبات جنة محمد تحت 16 سنة، وديما علاء ومنة مصطفى تحت 14 سنة، وملك هيثم تحت 12 سنة بميداليات ذهبية، وتوج فريق القدرات الخاصة ببطولة كأس مصر للسباحة البارالمبية بعد فوزهم بـ18 ميدالية متنوعة بواقع (13 ميدالية ذهبية- 3 ميداليات فضية- 2 ميدالية برونزية).

نجحت بطلات الجمباز الفني والإيقاعي في الفوز بـ39 ميدالية متنوعة، موزعة بين تتويج فريق الجمباز الفني تحت 10 سنوات 16 ميدالية ذهبية بمنافسات (الفردي العام-الأرضي) ببطولة الجمهورية، وتتويج فريق الجمباز الفني تحت 9 سنوات 20 ميدالية متنوعة (10 ميداليات ذهبية-10 ميداليات فضية) بنفس البطولة.

وفي بطولة الفراعنة الدولية، حققت لاعبات أندية وادى دجلة 6 ميداليات متنوعة، تصدرتهن "عاليا أسامة" بتحقيق ميداليتين فضيتين في منافسات الصولجان والكرة بلعبة الجمباز الإيقاعي، وفازت كل من عبير مدحت بالميدالية البرونزية في منافسات الكرة والمركز الرابع في منافسات الطوق، والسادس في منافسات الصولجان، ولي لي عماد بالميدالية الفضية بمنافسات أداة (الكرة)، وفريدة إسلام بمنافسات (الشريط)، وفريدة عمرو بالمدالية البرونزية بمنافسات أداة (الحبل).

في سياق متصل يشارك 4 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، وهانيا الحمامي، ونوران جوهر في بطولة العظماء الثمانية للإسكواش (رجال وسيدات) خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، بمجموعة جوائز يتجاوز 200 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتصنف ضمن فئة البطولات البلاتينية باللعبة.

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