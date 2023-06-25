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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جلسة تصوير لاعبي منتخب مصر الأولمبي استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت23.. شاهد

صدى البلد

نشر اللاعب أحمد حسن جلسة تصوير لاعبي منتخب مصر الأولمبي استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اليوم الرباط إلى مدينة طنجة المقرّر أن تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة  التى تضم معهم : مالى والنيجر والجابون فى  كأس الأمم الأفريقية التى تجري بالمغرب الشقيقة  فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو القادم .

واستقلت بعثة المنتخب الأوليمبي القطار السريع من الرباط إلى طنجة فيما تم ارسال الأمتعة والحقائب بالاتوبيس ، واستغرقت رحلة القطار ساعة والربع ساعة ، مما وفر نحو ثلاث ساعات كانت البعثة ستستغرقها لو استقلت الاتوبيس .  

واختتم المنتخب الأوليمبي معسكره أمس بلقاء ودى مع الكونغو برازافيل انتهى بالتعادل السلبي فى آخر بروفه المنتخبين قبل بدء منافسات البطولة .
ويستعد المنتخب الاوليمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الاحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى  للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .

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