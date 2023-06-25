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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن المفاوضات مع نجم الوداد

أحمد حسن
أحمد حسن

أعلن اللاعب أحمد حسن عن توقف المفاوضات مع يحيى عطية الله، لاعب الوداد المغربي، بسبب مماطلة اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "صحيفة الرياضية السعودية: الاتفاق أوقف المفاوضات مع يحيى عطية الله، لاعب الوداد المغربي، بسبب مماطلة اللاعب ومطالبه بالحصول على مليون ونصف مليون دولار سنويا".

وكشفت تقارير صحفية، أمس الجمعة، عن حسم يحيى عطية الله، نجم الوداد البيضاوي المغربي، موقفه من الانضمام إلى صفوف فريق الأهلي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية سابقا إلى أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع يحيى عطية الله من الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لموقع “لو 360 سبورت” المغربي، فإن الأنباء التي كشفت اقتراب الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق الوداد، من الانتقال إلى الأهلي صحيحة.

وأشار إلى أن يحيي عطية الله أعطى الموافقة لإدارة الوداد على تمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، على أن يتم السماح لـ عطية الله بالمغادرة للأهلى في حال توصله إلى عرض مادى 2 مليون دولار.

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