الأحمر لا يخسر أبدا.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام منتخب السويس قبل موقعة الكأس

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منتخب السويس اليوم، الأحد، ضمن لقاءات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر.

ولعب الفريقان معا من قبل في 23 مباراة، حيث حقق النادي الأهلي الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، ولم يخسر الأحمر أي مباراة.

تشكيل الأهلي أمام منتخب السويس

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مباراة اليوم أمام السويس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا.