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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. افتتاح مسرحية "قبل الخروج" على مسرح أوبرا ملك برمسيس

صدى البلد

 

يفتتح مساء اليوم الأحد العرض المسرحي "قبل الخروج" علي مسرح أوبرا ملك برمسيس .

وذلك ضمن سلسلة العروض التي ينتجها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، ويقدم يوميا عدا الثلاثاء أجازة، في تمام الثامنة والنصف مساء، بطولة "شيريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، محمد عبد الوهاب إقبال، إبراهيم البيه، ممدوح الميري، إيمان الغنيمي، عادل دياب".

"قبل الخروج" تأليف موسيقي محمد قابيل، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، ديكور وملابس محمد هاشم، كتب شخصية خيال الظل هاني السيد، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد .

ومن ناحية اخرى يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، حيث لقاء الأدباء مع الشعراء في ملتقى "الشعر.. ديوان العرب" وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 26 يونيو الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور السيد سيد ابراهيم الأستاذ بجامعة بني سويف، الناقد الأدبي الدكتور محمد عليوة الأستاذ بجامعة القاهرة، الروائي الدكتور طارق منصور الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس نادي ثقافة مصر الجديدة، الشاعر عبد الله حسن، الإذاعي والشاعر السيد حسن، الشاعر ناصر دويدار، الشاعر هشام الدشناوى، الشاعرة الشابة سماء دسوقي .

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