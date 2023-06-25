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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الدفاع الجوي الروسي يسقط مُسيرة أوكرانية في بيلجورود

صدى البلد

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن نظام الدفاع الجوي صد، اليوم الأحد، هجومًا أوكرانيًا بطائرة مُسيرة في منطقة فالوسكي، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة بنحو 100 قذيفة من عيارات مختلفة

وكتب جلادكوف على "تليجرام"، أنه تم تشغيل نظامنا للدفاع الجوي في منطقة فالوسكي السكنية، وتم إسقاط طائرة مُسيرة فوق قرية دولجيو".

وأضاف أن الخدمات التشغيلية تتأكد من أي عواقب للهجوم على الأرض.

وكان حاكم مقاطعة بيلجورود، أعلن الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة بنحو 100 قذيفة من عيارات مختلفة، مشيرًا إلى أن نصف هذه القذائف أطلقت على منطقة فولوكونوفسكي.
 

 

 

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