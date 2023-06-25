تعرف على قرار المدير الفني للزمالك بشأن رحيل شيكابالا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، قرار اوسوريو بشأن شيكابالا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "أوسوريو يوصي بتجديد عقد شيكابالا مع الزمالك ويرفض رحيله في الموسم المقبل".



منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفنية لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

وشرح "أوسوريو" لقائد الزمالك مجموعة من الأدوار الإضافية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص التعامل مع المنافس في حال فقدان الكرة.