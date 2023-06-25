التعليق الأول من الخارجية الأمريكية عقب تمرد فاجنر

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن التمرد المسلح تحد مباشر لسلطة بوتين ويثير أسئلة حقيقية بشأن القيادة الروسية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن لا تملك المعلومات الكاملة بشأن ما حدث في روسيا ولا يزال ذلك مبكرا.

وأضاف بلينكن، قد تكون الصورة غير مكتملة ولم نر بعد الفصل الأخير وما يحدث في روسيا شأن داخلي.

وتابع، ما رأيناه في روسيا غير عادي وأعتقد أننا رأينا تصدعات لم تكن موجودة من قبل.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.