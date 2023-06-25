السجن 3 سنوات لسيدتين وتغريمهما 400 ألف جنيه لاتهامهما بتهريب مهاجرين لليونان

اصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيها، في اتهامهما بتهريب المهاجرين إلى دولة اليونان.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمتين، هربا وآخرون مجهولون حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادى مبالغ مالية من 12 شخصا، بان دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة اليونان مرورا بدولة ألبانيا.

وأوضح، أمر الإحالة إلى أنهما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة عبر جمهورية مصر العربية إلى دولتي اليونان وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادى مبالغ مالية.

تهريب المهاجرين

وأضاف أمر الإحالة بأنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهى شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للادارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع مجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد ومحمد أحمد صبري .