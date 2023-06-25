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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دفع مقابل مادي .. بيراميدز يشترط على الزمالك لضم أسامة نبيه وسيف جعفر

اسامة نبيه و سيف
اسامة نبيه و سيف جعفر

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار بيراميدز بشأن سيف جعفر وأسامة نبيه.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: خاص.. بيراميدز يرفض التفريط في سيف جعفر ويوسف نبيه للزمالك بالمجان ويطالب الإدارة البيضاء بشرائهما ودفع مقابل مادي ".

كان الإعلامي أحمد شوبير قد أعلن عن توقيع سيف فاروق جعفر إلى نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من الزمالك بتجديد اللاعب.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "مفاجأة سيف فاروق جعفر نجم الزمالك وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي".

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ياريت الزمالك قبل ما يطلب توثيق العقود، التى تم توقعها مع سيف جعفر وفقآ لتصريح مرتضى منصور التأكد من تاريخ التوقيع مع اللاعب وهل توقيعه لبيراميدز يسبق التوقيع مع مرتضى منصور لأن العقود مع الناديين لو ظهرت فمن وقع أخيراً سيعاقب بإيقاف فترتين قيد واللاعب من 4 إلى 6 شهور.

احمد شوبير سيف جعفر اسامه نبيه أحمد حسن

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