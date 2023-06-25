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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي: لا نتدخل في الشئون الداخلية لروسيا ولكن نتابع الوضع عن كثب

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا لكنها تتابع الوضع عن كثب من أجل ضمان سلامة أكثر من 5400 إيطالي موجودين في روسيا.

وذكر تاجاني -في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- أنه "على الرغم من عودة فاجنر إلى أوكرانيا وذهاب زعيمهم يفجيني بريجوجين إلى بيلاروسيا نأمل أن يكون السلام أقرب".

وأعرب عن ترحيب إيطاليا بجميع مبادرات السلام، وقال "بالنسبة لنا لا يوجد سوى سلام عادل يتزامن مع استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "الوساطة الصينية في الصراع تقدم جوانب إيجابية ولكنها لا تتحدث عن انسحاب فوري للقوات الروسية، إذ أن وقف إطلاق النار الذي يترك جزءا من الأراضي الأوكرانية في أيدي روسيا ليس حلا".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي "دعونا ننتظر لنحاول ونفهم ما ستكون عليه التحركات الروسية القادمة في أوكرانيا"، إذ أفادت التقارير أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب طفيفة خلال فترة تمرد مجموعة فاجنر الذي استمر 24 ساعة.
 

القوات الأوكرانية أوكرانيا وزير الخارجية الإيطالي روسيا إيطاليا بيلاروسيا

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