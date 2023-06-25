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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية

صدى البلد

 

تم تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية  حيث تقرر ندب كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارًا من 3 يوليو 2023 وذلك على النحو التالي المستشار أحمد علي أحمد أحمد السيد يونس رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف وعبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط وأحمد إبراهيم مهران رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

كما تقرر ندب كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارًا من 13 سبتمبر 2023 إلى 17 سبتمبر 2023 وهم  المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، والمستشار أحمد احمد إبراهيم مهران رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط والمستشار محمد نصر رئيسا لاستئناف قنا.


وتعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱۸ علي النحو التالي: المستشار محمد عامر محمد جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة السيد المستشار إسماعيل عطيه محمد إسماعيل رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد حماد عبد الهادي محمد رئيسا لمحكمة استئناف طنطاو المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار أحمد أحمد إبراهيم مهران رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية والمستشار محمد نصر سيد احمد نصر رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف والمستشار إبراهيم أحمد إبراهيم البدراني رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار محمد محمد مصطفي سالم رئيسا لمحكمة استئناف قنا رأي الأمانة.
 

 

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