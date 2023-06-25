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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يزور مارسيليا غدًا لتفقد آخر تطورات خطة التنمية في المدينة

صدى البلد

يزور غدا /الاثنين/ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة "مارسيليا" (جنوب فرنسا) تمتد ثلاثة أيام، لتفقد المشروعات المختلفة التي تم تنفيذها في المدينة الساحلية منذ الإعلان عن خطة واسعة النطاق لتنمية مارسيليا في سبتمبر 2021، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

وذكرت الرئاسة أن ماكرون أراد تحقيق تطور في مارسيليا، والتي تعد ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة، لتكون مختبرا للسياسات العامة الجديدة على أساس سبع أولويات أهمها الأمن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والنقل وغير ذلك من نواحي حياة المواطنين في المدينة الساحلية.

ومنذ سبتمبر 2021، تم البدء في تنفيذ أكثر من 90٪ من المشاريع المعلن عنها، وخصصت الدولة مبلغ خمسة مليارات يورو، لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار يورو.

واليوم، أدت هذه الخطة الرئيسية وتنفيذها على نطاق واسع في المدينة إلى تعزيز أمن السكان مع زيادة عدد أفراد الشرطة بعد نشر 300 فرد أمن و32 قاضيا إضافيا.

وفيما يخص التعليم، أتاحت الخطة المستقبلية المتعلقة بالمدارس بدعم 82 مدرسة حديثة ومبتكرة، مقارنة بـ 59 مدرسة كانت مخططة منذ البداية، وكذلك في قطاع النقل، هناك مشاريع جارية لتحسين وتسهيل تنقل سكان مارسيليا، لا سيما في المناطق الشمالية، والتنقل بين المدن الكبري.

وبعد عامين من إطلاق خطة التحول غير المسبوقة، يعتزم ماكرون، خلال هذه الزيارة التي تمتد ثلاثة أيام، أن يتبادل الحديث مع المواطنين حول تطورات الوضع في مارسيليا، ومعرفة نتائج المشاريع التي تم تنفيذها، ومواصلة الجهود المبذولة لتحقيق تطور وتنمية المدينة الساحلية لفرنسا. 

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