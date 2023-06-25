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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تقرر عقد لقاء أسبوعي يناقش أهم القضايا الثقافية

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

قررت وزارة الأوقاف عقد لقاء أسبوعي لأول مرة يناقش أهم القضايا الثقافية بمائة مكتبة ، ويقوم على وجود أحد الأئمة باستضافة أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم ، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة ، وسيتم تزويد المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل ، على أن تكون هذه اللقاءات بداية من يوم الأحد الموافق 9/ 7/ 2023م .


وتنظم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية في شهر ديسمبر 2023م ، وتفعيلاً لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم ، وبناء على مشاركة إحدى الشركات بمبلغ 3.4 مليون جنيه ، تم رفع جوائز المسابقة إلى 6.5 مليون جنيه على النحو التالي :


الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
الجائزة الأولى : 500 ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
الجائزة الأولى : 450 ألف جنيه.
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.
الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.


الجائزة الأولى : 300 ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 250 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه .
الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .


الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.
الجائزة الأولى : 300 ألف جنيه.
الجائزة الثانية : 250 ألف جنيه.
الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.
الجائزة الأولى : 400ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .
الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .
الفرع السادس : الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.
الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه .
الأسرة الثانية : 350 ألف جنيه .
الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه .
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية قدرها 150 ألف جنيه.

وأوضحت أن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.

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