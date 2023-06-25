الجيزة .. ضبط 1.3 طن لحوما غير صالحة للاستخدام الآدمي

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم والدواجن لضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الصف ومباحث التموين من ضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم ضبط 362 كيلو لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية بالعمرانية والمنصورية وتم تحرير 5 محاضر للمخالفين .
وفي نفس الاطار تم في مجازر المحافظة ذبح 1750 رأس ماشية ليصل إجمالي ماتم ذبحة منذ بدء الموسم 11180 راس ماشية بالاضافه الي إصدار 24 رخصة جمع جلود للجمعيات المرخصة .