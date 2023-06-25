عاجل
لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين ختام ناجح لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف فى سوما باى ابن الملياردير البريطاني المفقود في غواصة تيتانيك: أفضل أب على الإطلاق إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. 52 جائزة لـ 53 فائزا.. أكاديمية البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر في الفوز.. ونطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين مصر لصناعة الكيماويات: 1.3 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج حبيبات الكلور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة .. ضبط 1.3 طن لحوما غير صالحة للاستخدام الآدمي

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم والدواجن لضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الصف ومباحث التموين من ضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط 362 كيلو لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية بالعمرانية والمنصورية وتم تحرير 5 محاضر للمخالفين .

وفي نفس الاطار تم في مجازر المحافظة ذبح 1750 رأس ماشية ليصل إجمالي ماتم ذبحة منذ بدء الموسم 11180 راس ماشية بالاضافه الي إصدار 24 رخصة جمع جلود للجمعيات المرخصة .

356068364_594147556238467_2767570875777050684_n
356068364_594147556238467_2767570875777050684_n
356097602_594147296238493_4910256994561480935_n
356097602_594147296238493_4910256994561480935_n
356123864_594147516238471_4610595842946529905_n
356123864_594147516238471_4610595842946529905_n
356175505_594147429571813_5721802731770023722_n
356175505_594147429571813_5721802731770023722_n
356213491_594147329571823_2664794460417205684_n
356213491_594147329571823_2664794460417205684_n
356241525_594147102905179_8765758487718353657_n
356241525_594147102905179_8765758487718353657_n
356373448_594147266238496_8446263769534690806_n
356373448_594147266238496_8446263769534690806_n
356430634_594147366238486_740482272524388878_n
356430634_594147366238486_740482272524388878_n
محافظ الجيزة تكثيف الحملات التفتيشية سلامة المنتجات مقطعات لحوم غير صالحة لحوم مذبوحة خارج المجازر راس ماشية الطب البيطري محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

عاجل .. الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع مدافع تشيلسي

موضوعات متعلقة

استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. قرار غير سعيد للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر

ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

غدا .. إقامة ملتقى توظيفي للشباب في محافظة الجيزة| تعرف على الشروط

إقبال كبير من المواطنين على مبادرة «لبسك لغيرك عيد» بمراكز شباب الجيزة|صور

بعد إدخال الغاز.. نائب محافظ الجيزة يتابع خطة إعادة الشيء لأصله بأوسيم

تجهيز 551 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بالجيزة

محافظ الجيزة يعاين عددا من النماذج لطلاء العقارات بالطريق الدائري

غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح بالجيزة

ترشيحاتنا

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

هدايا قناة السويس للسفن.. إجراءات جديدة من الهيئة لتتربع على عرش الملاحة العالمية

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ