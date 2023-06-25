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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كيف قضت مصر على الإرهاب؟.. الكتاب الذهبي يجيب في ذكرى مرور عقد على الثورة

صدى البلد

 

بمناسبة مرور عقد على ثورة 30 يونيو، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانتصار على الإرهاب، واقتراب الاحتفال بالتنمية في شمال سيناء، طرح الكتاب الذهبي السؤال الأهم: كيف انتصرت مصر على الإرهاب؟


ويجيب عن ذلك التساؤل مجموعة من المُفكرين والخبراء، في عدد الكتاب الذهبي الصادر عن مؤسسة روزاليوسف؛ حيث قدم الكتاب وشارك في تحريره، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، المُفكر الاستراتيجي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور عبدالمنعم سعيد الكاتب المُفكر السياسي، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، وثروت الخرباوي خبير التنظيمات التكفيرية، وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي.


ويتصدر الكتاب، عبارة الرئيس السيسي: "الإرهاب بات تاريخًا من الماضي"، وإهداء رئيس التحرير الكتاب إلى: "إلى الأنفس المطمئنة التي ذهبت إلى ربها راضية مرضية، دفاعًا عن بقاء الوطن وأمنه، شهداء مصر الأحياء.


إلى وعي شعب مصر العظيم، الذي ثار دفاعًا عن هويته، ووثق في قيادته.. فعبر.


إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد المفوض شعبيًا ودستوريًا لمواجهة الإرهاب.. فانتصر.


إلى الصادقين ما عاهدوا الله عليه، رجال مصر الأشداء، قادة وضباط وجنود جيش مصر الباسل وشرطتها الفتية، ومؤسساتها الوطنية.. أبطال الملحمة. نُهدي هذه اللبنات، لعلها تعزز من قوة حصون الوعي". 


وتناول الدكتور سمير فرج في تقديمه الكتاب التحديات المصيرية التي واجهت الدولة المصرية، على مُختلف الجبهات والاتجاهات الاستراتيجية، من هزات سياسية داخلية، وخارجيًا في المحيط الإقليمي والدولي.


مشيرًا إلى أهمية زاوية التناول التي يناقشها الكتاب، لمناسبة ذكرى مرور عقد على ثورة 30 يونيو، فأهم التحديات محاولة تغيير الهوية الوطنية واستخدام الإرهاب سلاحًا لكسر إرادة الدولة، مما جعل الانتصار عليه أحد أهم المنجزات.


وتطرق اللواء سمير فرج في الفصل الأول بالكتاب إلى مواجهة الإرهاب في الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة. وفي الفصل الثاني، تطرق الدكتور عبدالمنعم سعيد، لأبعاد  "المواجهة الشاملة"، وفي الفصل الثالث، يغوص المُفكر ثروت الخرباوي في عُمق نشأت تنظيم الإخوان وأدبياته التكفيرية، تحت عنوان: "تنظيم الإخوان من غرس بذور الإرهاب إلى اقتلاع جذور التنظيم".


وتناول الكاتب حلمي النمنم في الفصل الرابع، عن "حتمية الثورة على جماعة الإخوان وحكمها"، وفي الفصل الخامس، تحدثنا الدكتورة هدى زكريا تحت عنوان: "مفهوم الـ«نحنُ» عند المصريين وتجلياته في ثورة 30 يونيو"، فيما يطرح الكاتب أيمن عبدالمجيد في الفصل الأخير المواجهة التنموية تحت عنوان: "الانتصار على الإرهاب بالحياة.. القتال على جبهة التنمية".


وتطرح روزاليوسف الكتاب غدًا الاثنين بمكتبة روزاليوسف، والمكتبات بالأسواق. مساء

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