سوق برقاش قبلة الجمال في مصر

يعتبر سوق برقاش أشهر وأقدم سوق للجمال فى مصر، وهو قبلة تجارة الجمال في مصر ويقع فى منطقة برقاش شمالي محافظة الجيزة، تساق إليه الإبل التي يتم استيرادها من السودان والصومال وكينيا والمغرب وإثيوبيا وتعرض للبيع، فى الوقت ذاته ويتوجه المشترون من جميع محافظات الجمهورية إلى السوق لشراء الإبل والتي يتم بيعها.

ويعد سوق برقاش للجمال من أشهر الأسواق في الشرق الأوسط واقدمها ويتميز بتوفر مجموعة متنوعة من الجمال بأنواع واحجام مختلفة، ويعتبر اللحم الجملي من الأطعمة الشهية والمرغوبة لدى الكثير من المواطنين خاصة في المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى.

رصدت عدسة صدي البلد من داخل سوق برقاش بمحافظة الجيزة أنواع الجمال وأفضلها و طريقة اختيار جمل الأضحية و طريقة معرفة سن الجمل والأمراض التي قد يمرض بها الجمل.

في البداية يقول الكابتن ناصر تاجر جمال بسوق برقاش يعتبر اللحم الجملي غنيًا البروتينات والفيتامينات، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون، مما يجعله خيارًا صحيًا للأكل، ويتميز اللحم الجملي بنكهته الفريدة، كما أنه يمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة.

وتابع ناصر توجد عدة أنواع من الجمال، ومن أشهرها الجمال البلدي و السوداني و الإثيوبي ، وافضلها الجمال البلدي التي تم تربيتها في مصر حيث تتميز بحجمها الكبير ولحمه االلذيذ بسب المراعي.

وأضاف الكابتن أن الجمال بتاتي من السودان وتستغرق رحلة الجمل من السودان الي القاهرة 40 يوم قبل سابق ولكن الآن أصبحت تستغرق رحلة الجمل 4 ايام بعد انشاء الطرق التي قربت المسافة بين مصر والسودان مشيرا ان يمكن أن يعيش الجمل الي 25 عام موضحا ان الجمل خلق بدون مرارة ولو مرض يموت.

وأضاف أن يتراوح وزن الجمل من 8 قناطير الي 9 قناطير مشيرا و متوسط أوزان الجمال في مصر هو 225 كيلو جرام، بعد الذبح والتشفية يصل إلى 175 كيلو لحم صافي موضحا ان متوسط سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح بين 280 جنيه الي 300 جنيه.



وأشار يجب على المشترين لجمل الاضحية البحث عن جمل صحي وقوي وخالي من الأمراض، ويجب التأكد من وزن الجمل وسنه وعدم وجود أي علامات على جسمه تشير إلى المرض ويفضل ان يكون سنه لا يقل عن كاسر جوز موضحا أن الأسنان تشير إلى سن الجمل، حيث يمكن معرفة سن الجمل من خلال فحص أسنانه. ويتم ذلك عن طريق فحص الأسنان الأمامية والخلفية، ويمكن معرفة سن الجمل بالتحقق من عدد الأسنان وشكلها وحجمها.