المنتخب الأولمبي يسقط في فخ التعادل أمام النيجر بأمم أفريقيا

سقط المنتخب الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتا ح مشوار الفريقين ببطولةكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

شهد الشوط الأول بداية سريعة من منتخب مصر الأولمبى بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة





وحصد المنتخب الاولمبي اول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.



وضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمدعاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات حيث تشمل . المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر.