التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة ..عقوبة الغش الحرمان لمدة عامين

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه في حالة ثبوت عدم إجابة كل الطلاب على سؤال معين سوف تتخذ الوزارة إجراءات فورية من ضمنها توزيع درجات هذا السؤال على باقي أسئلة الامتحان.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" بعض طلاب الثانوية العامة اشتكوا من صعوبة امتحان الكيمياء الذي عقد اليوم الأحد، فيما كان الامتحان مطابقا للمواصفات التي حددتها الوزارة.





نفي شادي زلطة، حدوث أي حالات تسريب (خروج ورقة الأسئلة من اللجنة خلال عقد الامتحان أو قبله) في امتحانات اليوم بالثانوية العامة، كاشفا رصد 5 حالات غش إلكتروني (محاولة استخدام الهاتف المحمول في الغش) 3 في الكيمياء و2 في الجغرافيا، فيما تصل عقوبة الغش إلى الحرامان من الامتحان لمدة عامين.

