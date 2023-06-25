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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالاصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين. 

واختتم برقيته قائلا، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

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