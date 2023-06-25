زيلينسكي يكشف تفاصيل اتصاله الهاتفي مع بايدن

أعلن الرئيس الوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه أجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، مشيرا إلي أن المحادثة كانت إيجابية.

وكتب زيلينسكي، في تريدة علي “تويتر”، “ناقشنا مسار الأعمال العدائية والعمليات الجارية في روسيا.. يجب على العالم الضغط على روسيا حتى يتم استعادة النظام الدولي”.

وأضاف: “أود أن أشكر الرئيس الأمريكي، علي دعمه الذي لا يتزعزع لـ أوكرانيا”.

وأكد زيلينسكي، أنه “من المهم زيادة المزيد من القدرات لحماية سماءنا… وفي هذا السياق، شكرته أيضا على دعم تحالف الطائرات المقاتلة”.

وأضاف: “ناقشنا المزيد من التوسع في التعاون الدفاعي، مع التركيز على الأسلحة بعيدة المدى”.

وكتب: “أنا ممتن لاستعداد الشعب الأمريكي والوقوف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا حتى التحرير الكامل لجميع أراضينا داخل الحدود المعترف بها دوليا”.

وحول قمة الناتو، كتب زيلينسكي: “قمنا بتنسيق مواقفنا عشية قمة الناتو في فيلنيوس… كما ناقشنا المزيد من العمل بشأن تنفيذ صيغة السلام والتحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للسلام”.