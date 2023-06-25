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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خسر 80 ألف متابع في لحظة.. اعتراف من نيمار يضعه في مأزق

نيمار وصديقته برونا
نيمار وصديقته برونا

أزمات متلاحقة يمر بها مهاجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان نيمار، بعدما اعترف بخيانته لصديقته الحامل برونا بيانكاردي، ليشن الكثير من محبيه هجوما ضده بل وخسر عددا كبيرا منهم.

نيمار يخسر 80 ألف متابع

قال نيمار إنه على الرغم من أنه اعتذر سرا لحبيبته برونا - المدونة وعارضة الأزياء - إلا أنه شعر بأنه مضطر للاعتذار مرة اخرى أمام الجميع.

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وبعد انتشار هذا الخبر على الإنترنت ، فقد نيمار حوالي 80 ألف متابع على حساب انستجرام الخاص به، وردا على تكهنات بأنه يخونها مع فرناندا كامبوس - نجمة وسائل التواصل الاجتماعي ، قال نيمار مع هذه الأخبار التي تنشر السلبية حول صديقته في وقت ينتظر فيه كلاهما طفلة.

 كتب مهاجم برشلونة السابق: “أخاطر بالقول إنني أخطئ كل يوم ، داخل وخارج الملعب. أنا فقط أقوم بحل أخطائي في حياتي الشخصية في المنزل مع عائلتي وأصدقائي، كل هذا أصاب واحدة من أكثر الأشخاص تميزًا في حياتي. المرأة التي حلمت أن تكون بجانبي ، والدة طفلي".

وأضاف نيمار في اعتذاره العلني لصديقته الحامل: 'لا يمكنني تخيل الحياة بدونك، لا أعرف ما إذا كنا سنستمر معا لكن اليوم أنت متأكدة من أنني أريد المحاولة. سوف نحقق حلمنا، وسيفوز حبنا لطفلنا ، وسوف يجعلنا حبنا لبعضنا البعض أقوى".

انتقالات نيمار

بعد رحيل زميل نيمار السابق وصديقه القديم ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان إلى فريق إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، ظهرت تكهنات عديدة حول انتقال اللاعب المهاجم إلى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتشيلسي، وقد أدت هذه المطاردة إلى جولات على الإنترنت.

ولا تزال هذه المحادثات في مرحلة الشائعات، ولم يصدر أي طرف رسمياً أي تصريحات بهذا الصدد، إلا أن التقارير الحديثة تشير إلى أن تشيلسي يخطط لخطوة لاحقة بعد رحيل الجناح كاي هافرتز إلى نادي أرسنال اللندني.

وبينما يظل نيمار متعاقداً مع باريس سان جيرمان، ومع تصريح المهاجم النجم كيليان مبابي بأنه سيواصل اللعب مع الفريق هذا الموسم، فإنه يمكن أن يستمر نيمار في النهاية باللعب مع أبطال الدوري الفرنسي.

Instagram التواصل الاجتماعي باريس سان جيرمان

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