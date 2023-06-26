أسعار مواد البناء اليوم الاثنين..الأسمنت يواصل التراجع وتذبذب الحديد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وتباينت اسعار الحديد في السوق المصري من مصنع لمصنع خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض حديد عز وبشاي والعتال بقيمة 400 حتي 1400 جنيه في الطن الواحد فيما ارتفع في حديد المعادي والعشري والكومي بقيمة 500 حتي 1000 جنيه.

نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي..

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 37100جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 37600جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 35600جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 35600جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 34600جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 37600جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 37600جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 34600جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 34600جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 35300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 35100جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

واصلت أسعار الأسمنت تراجعا بقيمة 70 جنيها في الطن منذ بداية يونيو الجاري وجاءت كالاتي:

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1700 جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1655جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين 1655جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة وادى المنيا اليوم الاثنين 1660 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1660 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة لافارج اليوم الاثنين 1685جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1673جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي اليوم الاثنين 1700 جنيه للطن .

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1780جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1670جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.