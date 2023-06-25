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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.8 مليون جنيه ارتفاعا في مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال مايو الماضي

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر مايو الماضي بقيمة 33.84 مليون جنيه.
وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، اليوم، إن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال مايو بلغت 33.78 مليون جنيه.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر إن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 61.96 ألف جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت إجمالي مبيعات خلال شهر إبريل الماضي بقيمة 30.11 مليون جنيه.

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75 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر

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33 مليون جنيه مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم مارس الماضي

وسجلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحاً بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.


145 مليون جنيه أرباح مستهدفة

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف قدره 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جارٍ تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه.

 

الحديد والصلب للمناجم وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للصناعات المعدنية مبيعات المحاجر

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