75 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر

أعلنت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 325% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري2022/2023.



أظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،تسجيل أرباح بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر سجلت صافي ربح بلغ 69.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 17.01 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.



145 مليون جنيه أرباح مستهدفة العام المقبل

أعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف قدره 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.



وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام انه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه حيث حصلت وزارة البترول حصلت على جزء من أرض المصنع الحديد والصلب مقابل مديونية مستحقة على الشركة ، وحصل أغلبية العمال على مستحقاتهم التي بلغت 2.5 مليار جنيه.