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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فوز أستاذة بالأزهر بجائزة المرأة التشجيعية في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية

كلية العلوم بنات
كلية العلوم بنات

فازت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن طاهر سلامة الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة بجائزة المرأة التشجيعية في مجال المياه والطاقه والعلوم البيئية ضمن جوائز الدولة التي اعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2022 م. 
 

الدكتورة فاطمة عبد الرحمن طاهر سلامة 

صرحت بذلك الدكتورة مها غازي عميدة الكلية،مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس الدور الكبير الذي تحرص عليه المرأة في مؤسسة الأزهر الشريف في دعم جهود البناء والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
 

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي عميدة الكلية، والدكتورة سامية الحسيني ابو فرحة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء مصيلحي وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ياتي هذا تأكيدا على تميز وريادة المرأة في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، في جميع المحافل العلمية والبحثية محليا وإقليميا ودوليا.
 

العلوم الأزهر المرأة التشجيعية جوائز الدولة

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