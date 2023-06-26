بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة.. شادي زلطة: التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على ما يثار حول صعوبة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة، قائلا: "التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال".



وأضاف شادي زلطه، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "وزارة التربية والتعليم تلقت بعض الشكاوى بشأن ما يثار حول صعوبة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة، وتم رصد العديد من الشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحرص الوزير على إثر ذلك على إصدار بيان لطمأنة الطلاب، مؤكدا خلاله على أن أي طالب له الحق في الحصول على درجات تعادل اجتهاده في الامتحانات".

وأشار: "الوزير حرص على توضيح الأمر للرأي العام والخطوات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة"، موضحا: "هناك لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في المادة الموضوعة للامتحان، وهذه اللجنة تقوم بمراجعة دقة الصياغة اللغوية والعلمية للأسئلة بعد كل امتحان، والتأكيد على أن كل سؤال لا يحتمل أكثر من إجابة، كذلك تتحقق من كل الإجابات السليمة".

وأوضح: "إذا اتضح أن هناك سؤالا صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لمصالح الطالب"، مؤكدا: "الوزارة تحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة".