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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادي زلطة يوضح تفاصيل سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.. فيديو

شادي زلطة
شادي زلطة

قدم شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العزاء في وفاة معلمة داخل لجنة ثانوية عامة بالقاهرة الجديدة.

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شادي زلطة: التشديد على محاربة الغش وسلامة سير اللجان في امتحانات النقل

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متحدث التربية والتعليم يؤكد: لا مجال لتسريب أي امتحان في الثانوية العامة

وقال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى،: "البقاء لله وخالص التعازي لأسرة المعلمة وندعو لهم بالصبر"، موضحا: "كانت تقوم بعملها فهي بمنزلة الشهيدة".

 

وأضاف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،: "الحالة العامة لامتحانات الثانوية العامة شهدت هدوم تام وانتظام في مختلف اللجان بمحافظات الجمهورية".

 

وأشار: "رصدنا تداول ورقة أسئلة تم الادعاء أنها خاصة بالامتحان، لكن بالمراجعة الدقيقة أصدرنا بيان والتأكيد أن الورقة لا تمس للامتحان بصلة"، موضحا: "تم ضبط 5 حالات متعلقة بالغش الإلكتروني وتم التحفظ على الهواتف المحمولة واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهم".
 

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