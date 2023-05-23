شادي زلطة: التشديد على محاربة الغش وسلامة سير اللجان في امتحانات النقل

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بأسمي وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تعمل بجهود متوازية في جميع المراحل التعليمية ابتداءا من صفوف النقل مرورا بالشهادة الإعدادية وأستعدادا للمرحلة الثانوية.

و صرح شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "تامر أمين" ببرنامج " أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أقام عدة اجتماعات مع مديرين إلادارة التعليمية حتي زيارته المختلفة فى عدد من المحافظات، موضحا ضرورة التشديد على مكافحة الغش وتداول سلامة سير اللجان.



وأضاف زلطة، أن جهود الوزارة متوازية فى خطين مختلفين الأول متعلق والامتحانات وسلامة سيبها وضمان انتظامها والخط الثاني وهو مقاومة الإشاعات الكبيرة والمحاولات الكبيرة فى مختلف المحافظات بالغش الالكتروني عن طريق المديريات، والتأكيد علي سلامة الإجراءات.

وأاستطرد، إلى جهود الوزارة لما بذلته من جهد كبير لضبط إمتحانات النقل و الشهادة الاعدادية ومحاربة الغش.