تجديد حبس 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة الدراجات

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7 ) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عملائهما "سيئ النية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

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وكانت، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

