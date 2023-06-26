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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة الدراجات

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7 ) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عملائهما "سيئ النية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وكانت، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
 

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